Depreme Antakya’da yakalanan genç kız bugün Marmaris’te defnedildi

Yüzyılın felaketi diye tanımlanan Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından tüm ülkeyi yasa boğan felakettte Marmarisli vatandaşlar memleketlerine getirilerek toprağa veriliyor. 29 yaşındaki Billur Buse Bahadır göz yaşları içinde defnedildi.

Marmaris’ten arkadaşlarını ziyaret için Antakya’ya giden Billur Buse Bahadır’ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldıktan sonra yakınları tarafından memleketine getirildi. Talihsiz genç kız bugün ikindi namazına müteakip Armutalan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu ile omuzlar üzerinde taşınarak Armutalan Mezarlığı’nda defnedildi.