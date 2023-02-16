Depremden kurtulan Ege’nin hayvan sevgisi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Hatay’dan Bodrum’a gelen 14 yaşındaki Ege ve kardeşlerinin hayvan sevgisi takdir topladı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde depreme yakalanan Aşkar ailesi Bodrum’a geldi. Aileye, Bitez Mahallesi Aktur Sitesi sakinlerinden bir hayırsever evinin kapılarını açtı. Birkaç gündür burada yaşadıkları afetin şokunu atlatmaya çalışan aileden 14 yaşındaki Ege ve kardeşleri, sitenin bahçesindeki sokak köpeği ile yemeklerini paylaşmaya başladı.

Ege Aşkar, annesinin telefonunu kullanarak sosyal medya üzerinden Bodrum Belediyesi’ne ulaşıp yardım talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Bodrum Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri depremzede aileye ulaşarak sokak köpeğinin aşı, çipleme ve muayenesini yaptı. Yeteri kadar kuru mama, yaş ve ödül paketleri de bırakan ekiplerin bir an olsun yanından ayrılmayan Ege ve kardeşleri ekiplere teşekkür etti.

Hektor için harekete geçtiler

Sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla Bodrum’a gelen bir depremzede, bacağının biri olmayan Hektor isimli köpeğini geride bırakmadı. Konaklayacağı otel Hektor’u kabul etmeyince devreye Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü girdi.

Bodrum Otogarı’nda gerekli muayenesi ekipler tarafından yapılan ampute köpek Torba Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde alındı. Daha sonra geçici barınma için Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Temsilcisi İnci Kutay’a teslim edildi.