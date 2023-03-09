Depremde muhabbet kuşunu kaybeden çocuğa polis muhabbet kuşu hediye etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde Hatay’da muhabbet kuşunu kaybeden 10 yaşındaki çocuğa, polis ekipleri muhabbet kuşu hediye etti.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, ilçede konaklayan depremzede aileleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, 10 yaşındaki Erdeniz Karaçar’ın Hatay Kırıkhan’da yıkılan evinin enkazında “Yalnız Kurt” isimli muhabbet kuşunun öldüğü ve bu sebeple üzülerek sürekli ağladığı öğrenildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ve Toplum Destekli Polis ekipleri tarafından alınan muhabbet kuşu, kafesiyle Karaçar’a hediye edildi. Muhabbet kuşuna "Umut" adını veren Karaçar, polis ekiplerine teşekkür etti.