Depremde hayatını kaybedenler için Muğla’da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Muğla’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muğla Kurşunlu Camii’de cuma namazı sonrası Kahramanmaraş depreminde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Muğla il Müftüsü Yaşar Çapçı, "Deprem bölgesinde çok canımızı kaybettik. Diyanet olarak o bölgede çok özverili bir çalışma yapıyoruz. Hocalarımız bölgede yaraları sarıyorlar. Muğlalı vatandaşlarımız da büyük bir teveccüh gösterdi ve bölgeye tırlar dolusu yardım valiliğimizin koordinesinde depremzedelere ulaştırmak üzere gitti. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Bugün depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılacağız. Gıyabi cenaze namazının diğer cenaze namazlarından bir farkı yoktur aynı şekilde kıyacağız" dedi.

Muğla il Müftüsü Yaşar Çapçı’nın kıldırdığı Gıyabi Cenaze Namazına çok sayıda vatandaş katıldı.