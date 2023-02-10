Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu Fethiye’de toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde Hatay’da enkaz altında kalarak can veren anne ile oğlu Fethiye’de toprağa verildi.

Uzun yıllardır Muğla Fethiye’de seyyar simitçilik yaparak hayatını sürdüren Mehmet Söyler’in yeğeni olan Büşra Taş (30) ile oğlu 8 yaşındaki Yusuf Taş Hatay’da oturduğu binada enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiler. Büşra Taş ve oğlu Yusuf Taş’ın cenazeleri AFAD tarafından enkaz altından çıkarılıp Mehmet Söyler’e teslim edildi. Söyler AFAD koordinesinde cenazelerini Fethiye’ye getirdi.

Anne ve oğlu Foça Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Foça mahalle muhtarı İlker Can ve ailesi ve vatandaşlar katıldı.