Deprem bölgesine yapılan yardımlar değerlendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, bölgeden Muğla’ya gelen vatandaşların barınma taleplerinin karşılanması konusunda yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla oda başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda; bölgenin öncelikli ihtiyacı olan kuru gıda, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hijyen malzemelerinin yanı sıra; konteyner, seyyar wc/banyo, yakacak, mobil mutfak gibi araç gereçlerin temin edilerek, bölgeye ulaştırıldığı belirtildi.

Muğla Valiliği koordinesinde yardımlara aralıksız devam edildiğinin belirtildiği toplantıda; bölgeye insani yardım malzemesi taşıyan tır sayısının 605’e çıktığı açıklandı. Muğlalıların yardım konusunda seferber olduğu, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının da iş makinesi, insani yardımlar ve nakdi yardımlar konusunda destek vererek büyük bir dayanışma örneği sergilendiği ifade edildi. Deprem bölgesine gönderilen yardımlar ile birlikte bölgeden gelen vatandaşları Muğla’da ağırlamak için ilgili kurumlar tarafından tüm çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Vali Orhan Tavlı, “Depremin ilk dakikasından itibaren bölgeye yapılan gerek arama kurtarma gerek insani yardım malzemeleri gerekse de iş makinesi desteğinde bulunan tüm vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, oda ve borsa başkanlarımıza, gönüllülerimize ve çalışmalarını aralıksız sürdüren tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.