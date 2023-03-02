Deprem bölgesine 2 ton balık gönderdiler

Muğla Dalyan’da bulunan Su Ürünleri Kooperatifi deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlara yardımda bulunarak iki ton balık gönderdi.

Türkiye’yi derinden üzen deprem felaketi nedeniyle Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi tarafından başlatılan yardım kampanyasında kendi tesislerinde üretilen 2 ton balık fleto, Başkan Arif Yalılı ve Köyceğiz Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Fatih Göktürk tarafından deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından harekete geçen Dalko Başkanı Arif Yalılı; “Bir vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz burada tok yatarken, onların orada gıdaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Tüm deprem bölgelerine desteğimiz sürecek. Onların taleplerini imkanlarımız dahilinde yerine getirmeye çalışacağız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.