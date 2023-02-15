Deprem bölgesinden getirilen köpek sağlığına kavuşturuldu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından gönüllü olarak deprem bölgesine giden Marmaris AKUT ekibi Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’nde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Ekip, çalışmaları sırasında enkaz altından Chihuahua (Şivava) cinsi bir köpeği çıkardı. Ekiptekilerin Künefe ismini verdiği köpek ekip üyelerinden biri tarafından sahiplenilerek Muğla’ya getirildi. Tedavisi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilen Künefe’nin burada bakımları ve muayenesi yapıldı.

Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri Künefe’nin çipinden gerçek sahiplerine ulaştı. Deprem nedeniyle zor günler geçiren ve sevdiklerini kaybeden ailenin köpeklerinin de enkaz altında olduğunu sandığı bilgisi alındı. Asıl isminin Karamel olduğu öğrenilen köpek en kısa sürede gerçek ailesine ulaştırılacak.