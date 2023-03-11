Deprem bölgesinde tanıştığı minik Arda ile tekrar buluştu duygulu anlar yaşandı

Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için Muğla İl Müftülüğü tarafından Gaziantep’e koordinatör müftü olarak gönderilen Dilaver Çakır, “Sen benim manevi oğlumsun” dediği minik Arda ile buluştu. Duygulu anların yaşandığı buluşmada gözyaşlarına hakim olamayan Çakır, minik Arda ile sürekli görüşebilmek için akıllı saat hediye etti.

Depremin ilk gününden bu yana Muğla genelinden bölgeye gönderilen ekipler çalışmalarına aralıksız devam ederken Muğla İl Müftülüğü tarafından da deprem bölgelerine gönüllü personeller gönderildi. Depremin yaralarını sarmak ve depremzedelere destek olmak için Gaziantep’e giden ekipler arasında bulunan Dilaver Çakır ise bölgede tanıştığı minik Arda ile büyük bir bağ kurdu. İlk günden bu yana adeta oğlu gibi sevdiği Minik Arda ile Dilaver Çakır’ın dostluğu ise görenlere tebessüm ettirdi. Bölgede çalışmalarını tamamlayarak Muğla’ya dönen Çakır, Muğla İl Müftülüğü tarafından yeniden Gaziantep’e koordinatör müftü olarak gönderildi. Görevinin son gününde “manevi oğlum” dediği minik Arda’yı unutmayan Çakır, Arda’yı görmek için yeniden Nurdağı’na gitti.

Manevi oğluna yeniden sarılarak hasret gideren Çakır, Arda ile daha rahat görüşebilmek için yanında getirdiği akıllı saati hediye etti. Akıllı saat ile kendisini sık sık arayacağını ve sürekli görüşeceklerini ifade eden Çakır, en kısa zamanda tekrar minik Arda’yı görmeye geleceğini söyledi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Arda ile sarılarak hasret gideren Çakır; “Bundan sonra daha rahat görüşürüz” diyerek akıllı saati Minik Arda’ya verdi.

“Ben seni unutmayacağım”

En kısa zamanda yeniden görmeye geleceğini söyleyen Çakır, minik Arda ile konuşmasında “Sana söz vermiştim. Telefonun olsa seninle sürekli görüşürdüm diye. O yüzden sana bunu aldım. Bunu şimdi babana götüreceksin ve bir tane sim kart takacak baban. Daha sonra bu akıllı saat ile seninle görüşeceğiz. Arayacağım ben seni buradan benimle konuşabileceksin. Bilmiyorum yakın zamanda seni görmeye gelemeyebilirim ama en kısa zamanda seni görmeye yeniden geleceğim oğlum. Bak geleceğim dedim sana söz verdim tekrar geldim. Ben yine gideceğim ayrılık vakti geldi ama ben yine geleceğim seni görmeye. Ben seni çok seviyorum. Ardacım bu akıllı saati paketi ile babana götür. Ben seni buradan arayacağım. Beni unutma, ben seni unutmayacağım” dedi.

Aldığı hediye karşısında mutlu olan minik Arda ise “Hocamı çok seviyorum” diyerek hediye için Çakır’a teşekkür etti. Veda Vakti geldiğinde ise minik Arda’ya sarılan Muğla İl Müftülüğü Personeli Dilaver Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı.