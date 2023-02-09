Deprem bölgesinde sıcak yemek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 10 ilde hissedilen ve tüm dünyayı üzüntüye boğan büyük depremin ardından Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yardımlar giderken Bodrum’dan giden yardım tırları da bölgeye ulaştı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonunda Bodrum Belediyesi, Oda, STK ve gönüllülerin destekleriyle Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi ile Bodrum Gençlik Merkezi’nde toplanan yardımlar, gerekli araç ve gereçler ile mobil mutfaklar, bölgeye ulaşırken depremzedelere yardımların dağıtımları ivedilikle başlatıldı.

Belediye yoğun mesai harcıyor

Deprem haberini alır almaz tüm Bodrum yaşayanları ilgili merkezlere akın ederek Kaymakamlığın açıklamış olduğu ihtiyaç listelerini takip ederek depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir çaba harcadı. Afetin 4. gününde de Bodrumlu yardımseverler destek kolileri için seferber olurken bir yandan hazırlanan koliler araçlara yüklendi diğer yandan dolu araçlar yola çıkarıldı. Düzenli ve sistemli bir koordinasyonda yardım kampanyası düzenlenirken Bodrum Belediyesi idari amirleri ve personeli de Herodot Kültür Merkezinde yoğun bir mesai harcıyor. Bunun yanı sıra Kaymakamlık tarafından görevlendirilen personeller ve gönüllüler de gece gündüz demeden yardım kolilerini hazırlayarak araçların bir an önce yola çıkmasını sağlıyor.

58 araç bölgeye ulaşıyor

Son olarak 58 aracın yola çıktığı bilgisi verilirken araçların birçoğu bölgelere ulaşarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yardım araçlarının yanı sıra bölgeye enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla Bodrum Belediyesi bünyesindeki araçlar da ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara üç öğün yemek, sıcak çorba ve sıcak içecek dağıtımı yapmak üzere tahsis edilen 3 mobil mutfak da Bodrum Aşçılar Derneği gönüllüsü 7 aşçı ile birlikte bölgeye gönderilerek sıcak yemek dağıtımına başladı. Bodrum’dan deprem bölgesine giden Mahalle Afet Gönüllüleri, AKUT ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, 5 arazi aracı, 2 transit minibüs, 3 mobil mutfak, 2 çekici, 2 kamyon, 1 akaryakıt tankeri, 2 kepçe, 1 lobet, 1 ekskavatör, 1 ambulans, 4 cenaze aracı, deprem bölgesine gönderirken 59 personel enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında aktif rol alıyor. 1 mobil revir otobüsünün ise 10 Şubat sabah saatlerinde bölgeye hareket edecek.

Başkan Aras İskenderun’da

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgede depremzedelerle, ilgili yetkililerle ve yardım gönüllüleriyle sıcak temaslarda bulunarak Afet Koordinasyon Merkezine ve belediye yetkililerine anlık bilgilendirmeler yapıyor.

Bölgeden bilgi veren Başkan Ahmet Aras, tüm Türkiye’nin tek yürek olduğu üzücü afet sonrasında bölgeye hemen ulaştıklarını aktarırken depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarından olan barınma ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere tüm hazırlıkları yaptıklarını iletti.

Türkiye’nin her bölgesi yardım ve destek için kenetlenirken Bodrum’daki duyarlı vatandaşların tek yürek olması ve birlikte hareket etmesi gücün artırılması yönünde örnek teşkil ediyor.