Deprem bölgesi ile kesintisiz haberleşme

Bodrum Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanan haberleşme ağı sayesinde afet bölgesi ile kesintisiz iletişim sağlanıyor.

Bodrum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, Bodrum’da ve ülkemizde yaşanabilecek afet durumlarında haberleşme sisteminin kesintisiz ve faal olarak kullanılması için sistem geliştirdi. Bu sistem ile GSM hatlarında yaşanan iletişim sıkıntılarının önüne geçilerek kesintisiz haberleşme sağlanıyor.

Mayıs 2022’de hayata geçirilen Dijital Sayısal Telsiz Sistemi ile Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras önderliğinde afet bölgesinde bulunan ekipler ile anlık iletişim kuruluyor.

Geliştirilen sistem ile afet bölgesinde koordinasyon sağlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yaşanan büyük afet sonrası Başkan Aras ve yardım ekibi bölgeye gitti. Deprem bölgesinde zaman zaman yaşanan iletişim sıkıntısının giderilmesi ve bölgede bulunanlarla irtibat kurulabilmesi için Dijital Sayısal Telsiz Sistemi devreye sokuldu.

Kurulan sistem sayesinde telsiz, araç telsizi ve uydu telefonları kullanılarak deprem bölgesindeki personel ve Bodrum’daki Afet Koordinasyon Merkezi’yle koordinasyon sağlanıyor. Mobil Takip Sistemi ile bölgedeki personel ve araçlar görülebilirken Başkan Aras koordinesinde ekipler yönlendiriliyor.

Başkan Ahmet Aras ile görüntülü haberleşme yapıldı

Bodrum Afet Koordinasyon Merkezi’nden telsiz sistemi ile gerçekleştirilen canlı bağlantıda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüntülü iletişim sağlandı. Başkan Aras, Bodrum Belediyesi ekiplerinin konuşlandığı bölgeden son bilgiler aktardı.

Sahadaki personel ve gelen yardım araçları ile ilgili gelişmeleri paylaşan Başkan Aras, Bodrum Belediyesi tarafından İskenderun-Arsuz sınırındaki Acil Afet Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.