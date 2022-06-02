Denizlerden 7 tekneyle, 7 gün atık toplanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilklerden biri olan ve çevre ödülü alan Denizden Atık Toplama projesi aralıksız hizmet veriyor. Mavi yolculuğun uğrak noktası ve eşsiz güzellikleriyle dikkat çeken Muğla’nın koylarında denizlerdeki teknelerden atık toplama işlemleri devam ediyor.

Denizler Büyükşehirle korunuyor

Avrupa ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın denizleri Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenmeye devam ediliyor. İl genelinde denizlerin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, haftanın 7 günü 7 atık alım teknesi ve 2 atık alım merkezi ile deniz araçlarından atık topluyor. Toplanan atıklar bertaraf ediliyor.

14 Bin 82 tekneden atık alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 14 bin 82 adet tekneye hizmet verirken, 14 bin 82 tekneden 10 bin 985 litre atık yağ, 40 bin 888 litre sintine, 10 milyon 501 bin 250 litre pis su ve 12 milyon 456 bin 555 kilogram katı atık topladı.