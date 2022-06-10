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Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 10.06.2022, 13:42
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.