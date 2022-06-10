banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 10.06.2022, 13:42
Denizin ortasına bırakılan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu