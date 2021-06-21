Denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan balıkçı teknesi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Sarıgerme açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan tekne, Göcek Limanı’na götürüldü.