Denizcilik ve Kabotaj Haftası kutlandı

Denizcilik Haftası ve Kabotaj Haftası’nın 96. Yıl dönümü Güllük Mahallesi’nde Güllük Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

Düzenlenen Törene; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan, Güllük Liman Başkanı Mustafa Mumcu. siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk heykeline çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları daha sonra Türk Deniz Şehitleri anısına denize çelenk sunumu ile devam etti. Ninno İbram isimli tekne ile denize açılan protokol üyeleri denize çelenk bırakırken, Güllük’te bulunan çok sayıda balıkçı teknesi de çelenk sunumuna eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Program Pazar günü iskele önünde gerçekleştirilecek olan yüzme yarışları, tekne yarışları, denizden tabak çıkarma ve yağlı direk bayrak yarışları ile devam edecek.