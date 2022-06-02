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Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde bitkin halde bulunan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 02.06.2022, 11:03
Deniz yüzeyinde yorgun ve bitkin halde bulunan göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde bitkin halde bulunan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında üç kişiyi, denizde yorgun ve bitkin vaziyette görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri TCSG-1 botu ile ölmek üzere olan göçmenleri kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler durumları düzeldikten sonra, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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