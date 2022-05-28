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Deniz tutkunu sporcu Köyceğizlilerle buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kürek tutkunu Hüseyin Ürkmez Köyceğiz SlowSports Festivali çerçevesinde Köyceğizlilerle buluştu.

MUĞLA 28.05.2022, 17:54
Deniz tutkunu sporcu Köyceğizlilerle buluştu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kürek tutkunu Hüseyin Ürkmez Köyceğiz SlowSports Festivali çerçevesinde Köyceğizlilerle buluştu.

Hüseyin Ürkmez söyleşisinde 7 yaşındayken kürek çekmeyi Gemlik’te babasından öğrendiğini, sandallarından birine de babasına ithafen “Pilli” adını verdiğini anlattı. O günden bugüne kürekleri bırakmadığını, günümüzde makine gücüyle yürütülen teknelerle bile zorlayıcı olan birçok denizi bir çift kürekle aştığını ifade etti. Ürkmez, seyirlerinin bir kısmında ise çocukluk arkadaşı Bilgin Yorulmaz’ın eşlik ettiğini söyledi.

Hüseyin Ürkmez gelecek hayalinin Tüm Avrupa kıyılarını dolaşarak seyahatini Karadeniz de bitirmek olduğunu belirtti. Denizci Emre Karakaş, Hüseyin Ürkmez’e gençlere motivasyon kaynağı olması ve Türk amatör denizciliğine katkılarından dolayı teşekkür etti. Kanocular kanolarını suya indirerek Köyceğiz Kordon-Delta- Karabatak arasında “Hüseyin Ürkmez’e Selam” sürüşü gerçekleştirdiler.

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