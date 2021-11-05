banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Deniz kirliliğini ölçen ’Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi’ Fethiye’de faaliyete geçti

Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu kalitesini gözlemlemek ve tespit edilen verileri anlık olarak sunmak üzere geliştirilen ’Akıllı Şamandıra’ ürünü Smartium Blue, Deniz Temiz Derneği ve Fethiye Belediyesi desteğiyle Fethiye Körfezi’nde faaliyete geçti. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi lansmanı, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda yapıldı.

MUĞLA 05.11.2021, 15:23
Deniz kirliliğini ölçen ’Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi’ Fethiye’de faaliyete geçti

Fethiye Körfezi’ndeki deniz suyu kalitesini gözlemlemek ve tespit edilen verileri anlık olarak sunmak üzere geliştirilen ’Akıllı Şamandıra’ ürünü Smartium Blue, Deniz Temiz Derneği ve Fethiye Belediyesi desteğiyle Fethiye Körfezi’nde faaliyete geçti. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Smartium Blue Deniz Suyu Kalitesi Ölçüm Sistemi lansmanı, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda yapıldı.

Akıllı Şamandıra ürünü Smartium Blue, deniz suyu kalitesini ölçmek için Deniz Temiz Derneği, Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle harekete geçti. Pilot uygulaması 2020 yılında Fethiye Limanı Aksazlar Mevkii’nde yapılan iki adet akıllı şamandıra, gerçekleştirilen lansmanla kalıcı olarak denize bırakıldı.

Lansmana, DenizTemiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli ve Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat katıldı.

Kirliliğe 7/24 çevrimiçi takip

Smartium Blue, deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik verilerini tespit ederek bu verileri konum, zaman gibi verilerle birlikte kullanıcılarına internet üzerinde sunabilen gerçek zamanlı kirlilik ölçüm ve gözlem sistemi olarak görev yapıyor. Proje kapsamında marinalar, koylar, balık çiftliği çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü ve hızı gibi meteorolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınabiliyor. Sistem, enerjisini de üzerindeki güneş panelleriyle sağlıyor. Böylece denizin nabzını ölçerken karbon emisyonu da oluşturmuyor.

Sistem sayesinde elde edilen veriler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanları ile değerlendirilip Fethiye Belediyesi’ne raporlanacak. Böylece Fethiye Körfezi’nde olası kirlilik durumunda alınması gereken önlemler için erken harekete geçilebilecek. Proje kapsamında uzun süreli olarak Fethiye Körfezi’nden toplanacak veriler ile farklı akademik çalışmaları da önünün açılabileceği değerlendiriliyor.

Marmara’da müsilaj için kullanıldı

Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi müsilaj tehdidine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın talebi ile bu yıl içinde Marmara Denizi’ne bırakılarak 1 ay boyunca Marmara Denizi’nin oksijen oranını ölçmek için kullanıldı. Toplanan veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na anlık olarak iletildi.

Proje paydaşları denizlerin iyiliği için buluştu

Lansmanın açılışında konuşan Deniz Temiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu şunları söyledi: “Fethiye Belediyesi’ne projeyi burada hayata geçirmek adına destek verdikleri için teşekkür ediyorum. DenizTemiz Derneği olarak bizim görevimiz denizlerimiz ve dünyamız için örnek projeler geliştirmek, bunun için verilen çabaları desteklemek ve ortak bir paydada buluşturmaktır. Ülkemizin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye’de hayata geçirilen sistem sayesinde bölgesel olarak deniz kirliliğinin ve su kalitesinin tespiti sağlanırken, kirliliğe hızlı müdahale edilerek Fethiye’nin cennet maviliklerinin korunmasına da katkıda bulunulacak. Bugün artık yeni şeyler söylemek lazım. İşte bu proje tam da bu yeniliğin bir göstergesi olarak karşımızda. Denizdeki kirliliği önceden görüp, analiz edecek ve önlem almamızı, çözüm üretmemizi sağlayacak. Çünkü her zaman diyoruz ki, önemli olan kirletmemek, var olanı korumak, onun kıymetini bilmektir.”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuşmasında, “Ülkemizin en güzel kıyılarına ev sahipliği yapan Fethiye’nin en değerli doğal kaynaklarından biri denizlerimiz. Çevresel anlamda birçok önemli projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Denizlerin korunması anlamında limanımıza bağlı olan teknelerin katı ve sıvı atıkları düzenli olarak alındığı bir atık alım sistemimiz bulunmakta. Mavi Dalga projesi kapsamında sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Akıllı Şamandıra Smartium Blue’nun hayata geçirilmesi de bir diğer koruma faaliyeti olarak değerlendirilmelidir. Bu projenin hayata geçirilmesinde değerli katkılar sunan DenizTemiz Derneği ve Deniz Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu proje sayesinde deniz suyu kalitesinin tespiti anlık olarak ölçümlenebilecek. Bir kirlilik tespit edilmesi durumunda da müdahale hızının artması anlamında büyük destek sağlayacak. Verilerinin yorumlanmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanlarının değerlendirmeleri yapacak olmasından dolayı üniversitemize de teşekkür ediyoruz. Fethiye’nin mavisinin ve yeşilinin korunması çalışmalarımızda, 2 adet şamandıranın yerleşiminin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, koruyarak kullanmanın her çevresel değerde olduğu gibi denizlerimiz özelinde de ilke edinilmesini temenni ediyorum" dedi.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, projenin Fethiye ve ülkemiz için çok değerli olduğunu ifade ederek “Fethiye’nin cennet maviliğini korumak için bu projeyi hayata geçiren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli konuşmasında şunları ifade etti: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘bilim tercümeyle değil, tetkikle yapılır’. Tamamen yerli ve milli bu projeyle ülke olarak bunu ispatlamış olduk. Hepimize gurur veren bu projede emeği geçen herkesi tebrik ederim.”

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ise, “Fethiye’mizin doğa harikası koyları, körfezi, kıyıları, denizleri sadece Fethiyeli hemşerilerimizin, Muğlalı kardeşlerimizin değil, tüm Türkiye’nin hatta dünyanın ortak mirası, ortak değeridir. İdareciler ve sivil toplum örgütleri başkanları olarak bize düşen bu değerleri korumak ve sonraki nesillere aktarmaktır. Bu ulvi amaç için yapılan bu organizasyon, özellikle de projenin milli imkanlarla geliştirilmiş olması bir kaymakam olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. Tıpkı milli imkanlarla yapılan İHA’larımız, SİHA’larımız, yapımı devam eden milli arabamız gibi, milli uçağımız gibi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6