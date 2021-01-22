Deniz Kaplumbağalarının rutin bakımları titizlikle yapılıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) deniz kaplumbağalarının tedavileri yapılıyor.

İztuzu Plajı’ndaki DEKAMER’de yıl boyu yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisi yapılarak, yavru Caretta Caretta çıkışları takip ediliyor ve iyileşen kaplumbağalar denizle buluşuyor. DEKAMER’in 3 veteriner hekimi, röntgen ve ultrason çekimlerini gerçekleştiriyor. Deniz Kaplumbağalarının kan tahlilleri de düzenli inceleniyor. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden birinin Türkiye sahilleri olduğunu, üreme döneminin ardından çok sayıda deniz kaplumbağasının insan veya doğa kaynaklı nedenlerle yaralandığını söyledi.

DEKAMER’de 12 ay boyunca yaralı deniz kaplumbağalarının bakımının yapıldığını belirten Prof. Dr. Kaska, “Türkiye’nin her yerinden gelen yaralı deniz kaplumbağalarının bakımlarını yapıyoruz. Yaralı gelen kaplumbağaların kan analizleri yapılıyor, röntgenleri çekiliyor, gerekiyorsa yoğun bakım ünitelerinde tedavi ediliyor ve sağlıklarına kavuştuktan sonra rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal ortamlarına bırakılıyor. Şuan merkezimizde tedavi gören 8 deniz kaplumbağası var. Özellikle kış aylarında tedavileri süren kaplumbağalarımızın rutin bakımları da titizlikle yapılıyor. Kan tahlilleri yapılıyor, röntgenleri ve ultrasonları çekiliyor. Merkezimizde 3 veteriner hekimimizle bakım çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.