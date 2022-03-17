Deniz kaplumbağalarının korunması için bir araya geldiler

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz’de korunması için iş birliği yürüten uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MAVA Vakfı’nın desteklediği proje kapsamında DEKAMER’in ev sahipliğinde Pamukkale’de bir araya geldi.

Arnavutluk, Fas, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus, Türkiye ve Yunanistan’dan uzmanlar dört gün boyunca yaptıkları ortak çalışmaların sonuçlarını ve gelecekte yapılması gereken eylemleri tartışacaklar.

Akdeniz Deniz Kaplumbağalarının Korunması amacıyla yaklaşık dört yıldır MAVA Vakfı tarafından desteklenen proje kapsamında Akdeniz’in birçok ülkesinden araştırmacının ve gönüllünün katkısıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyordu. Türkiye’den Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ve WWF Türkiye’nin de ortağı olduğu toplam 10 kuruluşun yanı sıra farklı ülkelerden davet edilen araştırmacıların katkısıyla yaklaşık 40 uzman ve araştırmacı, Akdeniz biyolojik çeşitliliğinin ve deniz kaplumbağalarının korunması için önemli bir konsorsiyum oluşturduğunun ve koruma çalışmalarının başarıya ulaşılabilmesi için uluslararası iş birliğinin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

Yapılan çalışmalarla deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki farklı alanlar arasındaki bağlantıları, genetik çeşitliliği, göç yolları, tehditler ve şimdiye kadar bir gizem olarak kalan denizdeki yaşam alanlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek gelecekte hangi iş birliklerinin ön plana çıkarılması gerektiği ve hangi bilimsel araştırmaların yapılması gerektiği detaylı şekilde tartışılıyor.

Toplantı sırasında ayrıca bu yıl yedincisi 18-21 Ekim 2022 tarihlerinde Fas’ta düzenlenecek olan Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Konferansı’nın detayları da görüşülecek.