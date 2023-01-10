DEKAMER’e ‘Sıfır Atık’ belgesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından Ortaca Dalyan iztuzu sahilinde faaliyetini sürdüren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’ne Sıfır Atık Belgesi Ortaca Belediyesi Günlüklü Restoran’da DEKAMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska’ya verildi.

Programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Şube Müdürü Dr. Havser Ertem Vaizoğulları, Ortaca Belediye Başkan Yardımcıları Fedaiyi Kılıç, Bülent Özktürk ve Meclis üyesi Sebahi Yılmaz, Sıfır Atık Uzmanı Ferruh Eyüboğlu, Biyolog Aybüke Coşar, DEKAMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, DEKAMER Yönetim Kurulu Üyeleri, DEKAMER çalışanları ve gönüllüleri katıldı.