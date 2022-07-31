Deha "piyasada bizi çekemeyenler var"

Yaz sezonunda konserden konsere koşarak rekorlar kıran ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de düzenlenen Happy Hour’da sahne aldı.

Çeşme’den Bodruma gelirken yolda aracı bozulan Bilimlier, konsere yarım saat geç çıktı. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveninden özür dileyerek programına başlayan Başarılı şarkıcı “Yolda gelirken aracım bozuldu, geçen başka araç isteyerek onunla buraya geldim. Nazara geldik sanırım bu piyasada bizi çekemeyenler var” dedi. Geç başladığı konserini uzatıp, yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Deha Bilimlier, muhteşem performansını alkışlar eşliğinde noktaladı. Öte yandan Deha Bilimlier’i dinlemeye gelenler arasında Yeliz Yeşilmen’de vardı.