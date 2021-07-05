Değerli taşlar genç mühendisin elinde hayat buluyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Jeoloji Mühendisi İremnur Gökdal, el işçiliğine dayalı tasarımlarıyla değerli taşları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Dalyan Mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Jeoloji Mühendisi İremnur Gökdal, maden yatakları üzerine yaptığı yüksek lisansı sırasında taşlara ilgi duydu. Mühendislik yapmak yerine taşlar üzerine çalışmaya karar veren Gökdal, değerli, yarı değerli ve doğal taşlarla çeşitli tasarımlar yaptı. Gökdal, atölyesinde önce taşları temizliyor. Temizlenen taşlar işlem göreceği ürüne göre kesilerek Gökdal’ın elinde hayat buluyor. Gökdal, yaptığı tasarımların ilgi görmesi üzerine, atölyesinde el işçiliğiyle sanat eserine dönüştürdüğü taşları açtığı galeride sergilemeye başladı. Taşlardan yapılan kolye, küpe yüzük ve bileklikler yerli ve yabancı misafirlerin de ilgisini çekiyor.

Taşların enerjisine çok inandığını anlatan Gökdal, “Faset makinası kullanmayı üniversitede öğrendim. Değerli ve yaralı değerli taşları faset makinasında, fasetleme işleminden geçiriyorum. Yakut, zümrüt, florit, kuvars, kalsedon türlerini fasetliyorum. Gümüş ve altın yüzükler için taş kesiyorum. Ardından kolye, küpe yüzük ve bileklik gibi takıları işliyorum. Doğal taşları gümüşlere montürlüyorum. Ayrıca taşlarla yogacıların meditasyon sırasında kullandığı malaları yani yoga tesbihlerini yapıyorum. Tasarımların ilgi görünce özel sipariş almaya başladım. Ardından da galeri açmaya karar verdim. “ dedi.