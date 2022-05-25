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Datça’nın içme su hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde devam eden altyapı çalışmaları tek tek tamamlanıyor. Özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan Datça İlçesi Betçe Bölgesinde 30 Milyon TL’lik içme suyu projesi başlatan MUSKİ ekipleri hat yapım çalışmalarını tamamladı. Hatların tamamlanmasıyla birlikte gerekli elektrik ve bağlantı işlemlerini sürdüren ekipler bu çalışmaların ardından kısa sürede yeni hatları devreye alacak.

MUĞLA 25.05.2022, 15:51
Datça’nın içme su hattı tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde devam eden altyapı çalışmaları tek tek tamamlanıyor. Özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan Datça İlçesi Betçe Bölgesinde 30 Milyon TL’lik içme suyu projesi başlatan MUSKİ ekipleri hat yapım çalışmalarını tamamladı. Hatların tamamlanmasıyla birlikte gerekli elektrik ve bağlantı işlemlerini sürdüren ekipler bu çalışmaların ardından kısa sürede yeni hatları devreye alacak.

25 Kilometre içme suyu hattı yapıldı

Proje çerçevesinde Palamutbükü, Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerine 25 kilometrelik içme suyu hattı yapılırken 200m3kapasiteli 3 adet yeni içme suyu deposu, 4 adet maslak, ve diğer bağlı sanat yapılarının inşası tamamlandı. Tüm bu çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mekanik ve elektrik işlemlerinin yapımına başlanırken hattın kısa sürede devreye alınması bekleniyor. Hattın hizmete girmesinin ardından bölgeye uzun yıllar boyunca yetecek içme suyu sağlanacak ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Su konusunda en çok sorun yaşayan Mahallenin kendileri olduğunu söyleyen Sındı Mahalle Muhtarı Ramazan Bitezli, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu içme suyu projesinin çok önemli olduğunu kazı çalışmaları sırasında meydana gelebilecek olumsuzlukların hiç önemli olmadığını sabredeceklerini söyledi. Bitezli, “Bizim Sındı Mahallesi olarak 3 bölgemiz var. Bu bölgelerin 2’sinde ciddi su sorunları yaşıyorduk. Bu çalışma sayesinde su ihtiyacımız uzun yıllar karşılanmış olacak. İçme suyu hattı yapılırken mecburen kazı ile yapılıyor. Bu nedenle toz, duman veya yol bozulmaları meydana gelebiliyor. Ancak bunlar önemli değil. Biz Sındı halkı olarak bunları olumsuzluk olarak görmüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projesi ile 40-50 yıl boyunca ihtiyacımız olan su karşılanacak diyen Yaka Mahalle Muhtarı Serhat Yılmaz, “Bu bölgede yol çok geniş değil. Bu nedenle içme suyu hattı yapılırken bazen yolda aksaklıklar meydana geliyor. Ancak her yerde alternatif yollar var. Kimse mağdur olmuyor. Bu nedenle yolun tek şeride düşmesi sorun değil. Biz 40-50 yıl yetecek içme suyuna kavuşuyoruz, yolun kısa bir süre kapanması mühim değil” dedi.

İl genelinde tespit ettikleri altyapı eksiklerinin giderilmesi konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Tüm il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi açısından gerekli projelerimiz hazır. Ancak bunların önem ve aciliyet durumuna göre yatırımlarını yapıyoruz. Hazırladığımız projelerin finansmanını sağladığımız anda hayata geçiyoruz. Son olarak Datçamızın Betçe Bölgesi için çok önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Milyon TL’yi aşan içme suyu yatırımımızla Betçe bölgemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. En kısa sürede buradaki yatırımımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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