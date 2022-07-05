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Datça’dan 279 kitap İzmir’deki tohum merkezine gönderildi

Muğla’nın Datça ilçesinde imece usulü ile toplanan 279 kitap İzmir Can Yücel Tohum Merkezi’ne gönderildi.

MUĞLA 05.07.2022, 20:07
Datça’dan 279 kitap İzmir’deki tohum merkezine gönderildi

Muğla’nın Datça ilçesinde imece usulü ile toplanan 279 kitap İzmir Can Yücel Tohum Merkezi’ne gönderildi.

Datça Kültür Sanat Dayanışması’nın Datça halkının imecesi ile gerçekleştirdiği Can Yücel Kültür Sanat Festivali’nden artan bütçe ile gönderdiği 279 kitap İzmir Can Yücel Tohum Merkezi’nde raflarda yerini aldı.

Tohum merkezi yetkilileri permakültür içerikli bu kitapların çok önemli bir eksiği giderdiğini ve çocuklar tarafından ilgiyle okunduğunu belirterek, Datça Kültür Sanat Dayanışması’na teşekkür etti. Can Yücel’in kızı Güzel Yücel de bugün İzmir’de tohum merkezi yetkilileri ile görüşerek bilgi aldığı öğrenildi.

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