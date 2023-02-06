Datça’dan 17 kişilik ekip deprem bölgesi için yola çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Muğla’daki Mahalle Afet Gönüllüleri/Acil Müdahale Derneği (MAG-AME/SAR) ekibinden 17 kişi bölgeye destek için yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı. Datça ilçesinden de 17 kişilik MAG-AME/SAR Arama Kurtarma ekibi iki araçla Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.