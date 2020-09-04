Datça’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçu ile alakalı yakalaması bulunan O.G (27) isimli şahsı düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.