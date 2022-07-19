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Datça’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

MUĞLA 19.07.2022, 14:12
Datça’da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça’ya il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği ve eğlence mekanlarında satışı yapılacağı bilgisi alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İlçe Polis Merkezi Amirliği tarafından uzun süren takip sonucunda düzenlenen operasyonda B.Y (27) ve G.A (20) isimli şahıslardan çok sayıda Uyuşturucu Hap ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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