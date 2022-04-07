Datça’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla’nın Datça ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.Ş (40) isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi alınan ve yapılan takip sonucu ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla 68 gram metamfetamin 42 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.