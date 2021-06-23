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Datça’da uyuşturucu baskını

Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete yapılan baskında 4 kenevir bitkisi ve 7,8 gram esrar maddesi ele geçirildi.

MUĞLA 23.06.2021, 19:51
Datça’da uyuşturucu baskını

Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete yapılan baskında 4 kenevir bitkisi ve 7,8 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri S.T.’nin ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 4 adet boyları 15-20 cm arasında olacak şekilde kenevir bitkisi ve net ağırlığı 7,8 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Ev sahibi S.T. gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.
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