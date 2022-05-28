banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Erbakan 27 yıl önce bugünü anlatıyor!
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Nene Hatun’un vefatının 67. yıl dönümünde Yalova Altınova’da bir sokağa verildi
Kars’ta balıkların
Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı

Datça’da üniversite öğrencileri sahili temizledi

Muğla’nın Datça ilçesinde üniversite öğrencileri Burgaz sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MUĞLA 28.05.2022, 11:29
Datça’da üniversite öğrencileri sahili temizledi

Muğla’nın Datça ilçesinde üniversite öğrencileri Burgaz sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde, belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksek Okulu Yüksekokulu öğrencileri tarafından Burgaz sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Denizliler Sitesi ile Uşaklılar Sitesi arasında yer alan yaklaşık 2 kilometrelik mesafede yapılan temizlik çalışmasına 30 öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı. Temizlik çalışması sonunda yaklaşık 100 torba çöp toplantı. Çalışma sırasında çöplerin büyük çoğunluğunu cam ve plastik şişeler ile bölgede tarımsal sulama amacıyla kullanılan hortumların oluşturduğu görüldü.

Yorumlar (0)
25°
açık