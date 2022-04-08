Datça’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Muğla’nın Datça ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanın’da tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törene; Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Bölük Komutanlığı, Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Datça Nike Filo komutanlığı ekipleri katıldı. Çelenk koyma töreninin ardından törene katılan emniyet güçleri araçlarıyla siren çalarak Atatürk Caddesi’nden Reşadiye Mahallesi’ne kadar konvoy düzenleyerek halkı selamladı.