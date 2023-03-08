Datça’da şehit annesi kadınlar gününde yalnız bırakılmadı

Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekipleri ve kaymakamlık görevlileri Şehit Ersoy Yorulmaz’ın annesini kadınlar gününde yalnız bırakmadı.

08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm ülkede olduğu gibi Datça’da da kadınların günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Datça’da ise Kaymakamlık Görevlileri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri Şehit Ersoy Yorulmaz’ın annesi Nurten Yorulmaz’ı evinde ziyaret etti. Şehit annesi Nurten Yorulmaz’ın Kadınlar Günü’nü kutlayan yetkililer, şehit annesi ile sohbet etti. Şehit annesi Yorulmaz, kendisini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.