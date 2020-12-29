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Datça’da sahilde yeşil kaplumbağa ölüsü bulundu
Muğla’nın Datça ilçesinde Gebekum mevkiinde sahilde ölü halde yeşil deniz kaplumbağası bulundu.
MUĞLA 29.12.2020, 15:12
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Muğla’nın Datça ilçesinde Gebekum mevkiinde sahilde ölü halde yeşil deniz kaplumbağası bulundu.Datça’da yürüyüş yapan Ali Rıza Çelebi sahile vurmuş şekilde ölü halde Yeşil Kaplumbağa bularak yetkililere haber verdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada "Bu Chelonia mydas türü Juvenil cinsi bir Yeşil Kaplumbağa. Muhtemelen trol ya da balıkçı ağlarına takılıp, nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak ölmüş” dedi.
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