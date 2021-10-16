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Datça’da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2’nci gününde de kurtarılamadı

Muğla’nın Datça ilçesinde sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle batan lüks tekne 2’nci gününde de kurtarılamadı.

MUĞLA 16.10.2021, 16:15
Datça’da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2’nci gününde de kurtarılamadı

Muğla’nın Datça ilçesinde sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle batan lüks tekne 2’nci gününde de kurtarılamadı.

Kıyı Ege sahillerinde olduğu gibi Datça ilçesinde de etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 15 Ekim Cuma günü Datça limanında bağlı olan teknelerden biri saat 06.00 sıralarında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ardından kayalıklara çarparak su alan Ahmet ve Can Akkuş’a ait 10 kişilik lüks tekne battı. Tekneyi kurtarmak için bölgeye gelen iş makineleri önce sahil kenarındaki duvarı yıktı. Ardından halatla kıyıya çekilmek istenen tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarılamadı. Batan tekneyi kurtarma çalışmaları bugün devam etti. Ekiplerin kurtarmak için iş makineleri bağlayıp kıyıya çekebilmek için yaklaşık 6 saat yoğun uğraş verdiği tekne 2’nci gününde de kurtarılmazken, kurtarma işlemi yarına ertelendi.

Lüks tekne için yarın Palamutbükü’nden özel olarak kurtarıcı bir firmanın bölgeye gelerek içerisindeki kumu tamamen boşaltacağı ve ardından altına balon yerleştirerek tekneyi yüzeyde havalandırarak yerine çekeceği öğrenildi.

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