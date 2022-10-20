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Datça’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde ilkokul öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

MUĞLA 20.10.2022, 12:17 20.10.2022, 12:35
Datça’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Datça Reşadiye Kazım Yılmaz İlkokulu’nda öğrencilere yönelik olarak Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından trafik eğitimi verildi. Eğitime Kazım Yılmaz İlkokulu’ndan 80 öğrenci katıldı.

Yapılan teorik eğitimde özellikle yaya geçidi kullanımı, okul servis kuralları, bisiklet-elektrikli bisiklet kullanımı, koruyucu donanımların kullanımı, hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

#ilkokul öğrenci #Datça #Muğla
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