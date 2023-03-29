Datça’da öğrencilerden kıyı temizliği

Datça Taşlık plajında düzenlenen kıyı temizliği etkinliğine katılan ortaokul öğrencileri, deniz yaşamına tehdit oluşturan atıklara dikkat çekmek için kıyı temizliği gerçekleştirdi ve etkinlik sonunda daha sağlıklı bir ekosisteme yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediler.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mavi Yeşil Okullar projesi çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Taşlık Plajında gerçekleşen etkinliğe, ortaokul öğrencileri, öğretmenler, veliler ve gönüllüler katıldı. Bez çantalara toplanan çöpler arasında çok sayıda izmarit, açma halkası, pet şişe ve plastik atık dikkat çekti.

Datça, sakin koyları, zengin bitki örtüsü, canlı çeşitliliği ve arkeolojik değerlerinden dolayı 1990 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilerek koruma altına alındı. 2022 yılında Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki biyoçeşitliliği korumak ve sağlıklı bir ekosistem için ‘Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesi’ni hayata geçiren Akdeniz Koruma Derneği bölgede koruma çalışmaları yürütüyor.

Dernek bu çerçevede, Datça Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, turizm sezonu öncesi, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin önemine ve çevre kirliliğinin deniz yaşamı üzerindeki olumsuz sonuçlarına dikkat çekmek için kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Akdeniz Koruma Derneği’nin, çevreye yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen aktiviteleri arasında yer alan kıyı temizliği etkinliğinde; çocukların doğayı, canlıları ve özellikle deniz ekosistemini tanımaları, denizle ve doğayla bağ kurabilmeleri ve okulda doğaya yönelik öğrendikleri bilgileri doğanın içinde deneyimlemeleri hedeflendi.

Etkinlikte, öğrenciler için çevre bilinci oluşturulmasına yönelik oyun tabanlı eğitimler de verildi. Çocuklar, etkinlik sonunda doğanın korunmasına yönelik kampanyalar hazırladı. Etkinliğe katılan öğrenciler, hatıra olarak verilen sembolik sertifika ile ‘Akdeniz Elçisi’ unvanı almaya hak kazandı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar yaptığı konuşmada, Datça’nın Özel Çevre Koruma Bölgesi olmasına vurgu yaparak, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından eğitimcilere düşen görevlere ve çocukların çevre bilincine sahip olmasının önemine işaret etti.

Etkinlikte konuşan Akdeniz Koruma Derneği Datça-Bozburun Saha Yöneticisi Elif Yerebakan: “Akdeniz’de Kıyı Temizliği etkinliğiyle, çocukların, atıkların, özellikle turizm sezonunda Akdeniz ekosistemi üzerinde nasıl büyük bir baskı oluşturduğunu fark etmelerini ve çözüm yolları üzerine düşünmelerini hedefledik. Kıyı temizliği sonunda Akdeniz Elçisi unvanı kazanan çocuklardan, ilçelerine gelecek turistleri çevre kirliliğinin olumsuz etkileri konusunda bilgilendirmelerini isteyerek, onları da koruma çalışmalarımıza ortak olmaya davet ettik. Çünkü biliyoruz ki içinde yaşadığımız çevreyi ancak birlikte koruyabiliriz’’ dedi.

Akdeniz Koruma Derneği (AKD), 2022 yılında Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, yerel halkın ve kültürün de ekosistemin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, ‘Denizel ve Kültürel Korumanın Bütünleştirilmesi Projesi’ni hayata geçirdi. Proje çerçevesinde, bölgede deniz çayırları, balık biyokütlesi, deniz suyu sıcaklığı ve Akdeniz fokuna yönelik izleme çalışmalarının yanı sıra, tür koruma çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda geçim kaynağı denize bağlı olan yerel halkı ve kültürel değerleri korumak amacıyla, küçük ölçekli balıkçılık, eko turizm gibi iş kollarının desteklenmesi hedefleniyor. AKD, bölgede yerel paydaşlarla birlikte ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik araştırma ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.