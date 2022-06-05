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Datça’da kurtarma tahliye eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde MAG-AME tarafından çocuklara ve yetişkinlere kurtarma tahliye eğitimi verildi.

MUĞLA 05.06.2022, 15:01
Datça’da kurtarma tahliye eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde MAG-AME tarafından çocuklara ve yetişkinlere kurtarma tahliye eğitimi verildi.

Datça’da Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Hızırşah Mesire Yeri pikniğinde, Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Datça ekibi tarafından kurtarma tahliye sahası oluşturuldu. Etkinlikte, çocuklar ve yetişkinlere yönelik tahliye eğitimi verildi. İkili palanga sistemi ile dikey çıkış ve yatay geçiş hattı kurularak, kazazedeyi olay yerinden yukarı dikey çıkış ile alarak yatay hat sistemi ile tahliye çalışması uygulamalı olarak anlatıldı. Zaman zaman renkli görüntülere sahne olan eğitimlerde, palanga üzerinde tırmanarak tahliye çalışmasına dahil oldu. MAG-AME’nin eğitim çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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