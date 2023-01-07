Datça’da kulaçlar ’Cumhuriyet’ için atıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde ’17. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’ bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen ’Cumhuriyet’ teması düzenlendi.

Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve sponsorların katkılarıyla ’17. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’ düzenlendi. İlçe merkezindeki Taşlık Plajı’nda gerçekleştirilen maratona 71 uzun, 146 kısa ve 2 engelli olmak üzere toplamda 219 sporcu katıldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ve MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş tarafından verilen start ile başlayan maraton 5 bin metre uzun ve bin 500 metre kısa olmak üzere iki ayrı parkurda gerçekleştirildi.

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel, "Bu yıl Açık Deniz Yüzme Maratonu’nun 17’ncisini düzenlemekten dolayı çok mutluyuz. Bu yılın temasını ’Cumhuriyet’ olarak belirledik ve bugün kulaçlar Cumhuriyetin 100’üncü yılında herkesin Cumhuriyete sahip çıkması için ve Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğunu herkesin bilmesi düşüncesi ile atıldı" dedi.

Maraton sonunda bin 500 metrede kısa mesafede; Emre Öztürk birinci, İbrahim Doğa Ergin ikinci, Doğan Türedi üçüncü olurken, 5 bin metre uzun mesafe ise; Emre Erdoğan birinci, Aybike Irça ikinci, Barlas Kazancı da üçüncülüğü elde etti. Engelli kategorisinde bin 500 metre kısa mesafede yarışa katılan Cenk Keçoğlu ve Önder Coşkun Arslan da atabı başarılı şekilde tamamlarken, maratonun en yaşlı sporcusu da 75 yaşındaki Nazmiye Öztürk oldu.

Maratonda dereceye giren sporculara ödüllerinin bu akşam düzenlenecek olan etkinlikte verileceği belirtildi.