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Datça’da Kovid-19 aşılamaları başladı
Muğla’nın Datça ilçesinde Kovid-19 aşılama çalışmaları başladı.
MUĞLA 14.01.2021, 20:37
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Muğla’nın Datça ilçesinde Kovid-19 aşılama çalışmaları başladı.Datça Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 aşı takvimi Başhekim Dr. Mesut Armağan Ada’nın ilk aşıyı yaptırması ile başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Korona virüs (Sinovac) aşılarının teslim alınmasının ardından aşılar Datça Devlet Hastanesi personeline yapılmaya başladı. İlk aşı Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Mesut Armağan Ada’ ya yapıldı. Daha sonra ise sırayla tüm personele uygulanacağı öğrenildi.
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