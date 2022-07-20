Datça’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48.yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Datça’da tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Raman, 48 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlatıldığını ve bu harekatın şanslı insanlarından biri olduğunu söyledi.

Harekattan yüz akıyla çıkıp devletin zaferle çıkmasına katkı sunduklarını belirten Raman, "Kıbrıs halkını eziyetten Rumların baskısından kurtardık. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Sağ olan tüm arkadaşlarımıza da bol bol sağlık diliyoruz. Kıbrıs’taki başarımız ve oradaki hakimiyetimiz, bayrağımız daim olur inşallah" dedi.

Tören, Atatürk Heykeli’ne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.