Datça’da kaza: 1 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Datça Hızırşah Mahallesi Karadatça beleni mevkiinde Muharrem Saltan yönetimindeki 48 R 5850 plakalı beton pompalı kamyonu ile kaza yaparak yan yattı. Kazada araç içinde sıkışan vatandaşın kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

Olay yerine Datça İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulansı ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Datça istikametine seyir halinde olan kalyon sürücüsü Muharrem Saltan yan yatan kamyonda sıkıştığı bölümden itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen sürücünün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.