banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dardanel'den 'elle paketleme' açıklaması
Dardanel'den 'elle paketleme' açıklaması
'İp bina' büyük talep görüyor
'İp bina' büyük talep görüyor
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
banner448

Datça’da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına dün itibariyle devam edildi.

MUĞLA 24.02.2021, 10:59
1
Datça’da kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımına dün itibariyle devam edildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde, imara aykırı ve kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkımı sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Mesudiye Mahallesi Hayıt bükü mevkiinde yapıların yıkım çalışmalarına devam etti. Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan 12 odalı butik otelin ve 8 bağımsız üç katlı betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaçak olduğu belirlenen ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapıların yıkımına devam edileceği bildirildi. Muğla’da kaçak ve imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında, Datça’nın yanı sıra Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde de kaçak yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

“Kaçak yapılarla mücadele toplantısı gerçekleştirildi”

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ruhsatsız yapılaşma ile mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kaçak Yapılarla Mücadele Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil katıldı.

“Drone ile denetim yapılacak”

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, kaçak yapılarla ilgili olarak denetimlerin havadan ve karadan yapılmaya başlandığına değinilerek, “Muğla sınırlarındaki kara ve deniz alanlarının yaklaşık 454 bin 876 hektarlık kısmı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescil edilen Doğal Sit Alanı ile Çevre Kanunu kapsamında tescil edilen Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yer alıyor. Korunan alanlarda ve çevresinde kaçak yapılaşma ile mücadele edilmesi ve saha denetimlerinin arttırılması gerekliliği doğmuştur. Öncelikle Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ve Kıyı Kanunu’na tabi alanlar olmak üzere İlimiz sınırları içerisindeki tüm alanlarda bugünden itibaren özellikle turizmin yoğun olduğu Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerimizde 2021 yılı inşaat sezonu bitimine kadar Muğla Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri tarafından kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla helikopter ve dronelarla saha denetimleri yapılacak” denildi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19