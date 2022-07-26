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Datça’da kaçak içki denetimi

Muğla’nın Datça ilçesinde alkollü işletmelere yönelik kaçak içki denetimi yapıldı.

MUĞLA 26.07.2022, 14:29
Datça’da kaçak içki denetimi

Muğla’nın Datça ilçesinde alkollü işletmelere yönelik kaçak içki denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde alkollü işletmelere yönelik olarak yapılan uygulamalarda 10 farklı markanın bandrol kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde işletmelerin gerekli evrakları kontrol edilirken, kaçak veya bandrolsüz herhangi bir alkole rastlanmadı. Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

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