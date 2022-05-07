Datça’da güvenli trafik anlatıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde trafik haftası etkinliği çerçevesinde vatandaşlara güvenli trafik eğitimi anlatıldı.

Datça’da 07-13 Mayıs 2022 Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosu ile ilgili olarak Atatürk Caddesi üzerinde yayalara ve sürücülere bilgilendirmede bulunuldu. İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmetttin Erdoğan ve jandarma trafik ekiplerinin de katılımları ile vatandaşlara yönelik yapılan uygulamada yayalara ve araç sürücülerine gerekli bilgilendirmeler yapılarak, el broşürü dağıtımları gerçekleştirildi. Yayalar ve sürücüler yapılan bilgilendirmeden memnun olduklarını ifade ettiler.