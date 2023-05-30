Datça’da Galatasaraylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Muğla’nın Datça ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Datça’da da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu tezahürat ve marşlar eşliğinde kutladı. Ankaragücü maçının bitiş düdüğü ile sokağa dökülen Galatasaraylı taraftarlar araçları ile konvoy gerçekleştirdi. Konvoy sonrası Datça meydanında toplanan taraftarlar şampiyonluğu büyük coşku içinde kutladı.