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Datça’da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından İnbükü Tabiat Parkı’nda gönüllüler ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirilerek çevre temizliği yapıldı.

MUĞLA 07.10.2022, 11:34
Datça’da doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından İnbükü Tabiat Parkı’nda gönüllüler ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirilerek çevre temizliği yapıldı.

Datça DKMP Şefliği tarafından İnbükü Tabiat Parkı’nda 64 adet katılımcıyla beraber doğa turizmi etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı. Çevreye olan bilincin artırılması maksadıyla katılımcılara ilgili alanın biyoçeşitliliği hakkında da bilgiler verildi. Datça DKMP Şefliği olarak söz konusu etkinliğin katılımcılarla beraber belirlenen bir program ve periyodla devam edeceği öğrenildi.

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