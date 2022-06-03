Datça’da deniz dibi temizliği gerçekleştirildi

Muğla’nın Datça ilçesinde doğaseverler, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Deniz Temiz Derneği Turmepa, Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Denizcilik Topluluğu, belediye, Liman Başkanlığı, Datça Reef Diving desteği ve doğaseverlerin katılımı ile deniz dibinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Deniz dibine dalan dalgıçlar buradaki atık ve çöpleri kıyıya çıkardı. Şezlongdan lastiğe, sandalyeden balık ağına çıkan çöpler belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Datçalı doğaseverler denizlerin temizliğine dikkat çektikleri etkinlikle, vatandaşları deniz temizliği konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.