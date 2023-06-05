Datça’da Barkas Koyu temizlendi

Muğla’nın Datça ilçesindeki Barkas Koyu’nda gönüllülerin katılımı ile temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Dünya Çevre Günü’nde Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin katılımı ile farkındalık oluşturulması için çevre temizliği gerçekleştirildi. Kulüp üyeleri tarafından gerçekleştirilen kıyı temizliği çalışmasıyla Yazıköy-Knidos yürüyüşü sırasında Barkas Koyu’ndaki çöpler toplandı. 50 kişilik yürüyüş grubu, doğayı keşfederken aynı zamanda çevreyi koruma sorumluluğunu da yerine getirdi. Koya karayolu ile ulaşım mümkün olmadığından, toplanan çöplerin alınması için bir tekne ayarlandı.

Etkinlik sonu açıklama yapan Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gülhan Keleş, “Datçamızın hep temiz kalması hepimizin arzusu ve gönüllü mücadelesidir” dedi.