Datça’da balon balığı tehlikesi

Muğla’nın Datça ilçesinde balon balıklarının sayısının çoğalması ile dert yakınan balıkçılar, başka balık tutamamaktan dert yakındı.

Datça’ da denizlerde çoğalan balon balığı popülasyonu balıkçıları tedirgin etti. Amatör balıkçılar balon balığı haricinde denizden başka balık çıkmadığını iddia etti. Balon balığı yüzünden denizlerde balık neslinin tükenmek üzere olduğunu ifade eden balıkçılar yetkililerden konu hakkında yardım istedi. Datça’da amatör balıkçılık ile uğraşan Ekrem Korkmaz, “Bugün kenardan balık tutmak için deniz kenarına indik. Ancak iki saatlik balık tutma çabasının sonucunda 40 adet balon balığı tuttuk. Hiç bir çeşit balık bulamadık. Denize attığım oltalar anında balon balığı tarafından kesiliyor, oltanın ucundaki yemi yiyip kaçıyor. Böyle giderse çok kısa zamanda denizlerde balık diye bir şey kalmayacak. Balıkları resimlerde göreceğiz” diyerek dert yakındı.

Korkmaz ayrıca, “Tarım ve Orman Bakanlığı Balon balıklarının kuyruklarına para ödemesi yapıyordu. Şimdi bu destek de uygulanmıyor. Biz yetkililerden acilen balon balığı kuyruklarına ödeme yapması uygulamasını tekrar başlatmasını bekliyoruz” dedi.